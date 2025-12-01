Al via il programma natalizio di Avellino | doppio evento il 7 dicembre

Anteprima24.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 7 dicembre Avellino inaugurerà il programma delle festività natalizie con due momenti distinti. Alle 17:30 è prevista una cerimonia pubblica, alla quale parteciperà anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante la quale l’ accensione delle luminarie segnerà l’avvio ufficiale degli eventi che proseguiranno fino all’ 8 gennaio 2026. A seguire, alle 18:30, il Teatro Carlo Gesualdo ospiterà il Concerto di Natale eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Stato, sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Parallelamente, il Comune di Avellino ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un direttore artistico chiamato a definire la struttura e i contenuti del cartellone natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

al via il programma natalizio di avellino doppio evento il 7 dicembre

© Anteprima24.it - Al via il programma natalizio di Avellino: doppio evento il 7 dicembre

Approfondisci con queste news

via programma natalizio avellinoAvellino, shopping per i regali: i negozianti puntano al boom per Natale - Negozianti con il fiato sospeso, in città, in attesa che prendano il via le iniziative per il Natale annunciate dalla commissaria prefettizia. ilmattino.it scrive

Avellino, via Matteotti chiusa fino al 2 gennaio: la polemica - Tra chiusure di strade al traffico veicolare per permettere il tradizionale scambio di auguri davanti ai bar in piena ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Via Programma Natalizio Avellino