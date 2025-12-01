Al via il programma natalizio di Avellino | doppio evento il 7 dicembre

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 7 dicembre Avellino inaugurerà il programma delle festività natalizie con due momenti distinti. Alle 17:30 è prevista una cerimonia pubblica, alla quale parteciperà anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, durante la quale l’ accensione delle luminarie segnerà l’avvio ufficiale degli eventi che proseguiranno fino all’ 8 gennaio 2026. A seguire, alle 18:30, il Teatro Carlo Gesualdo ospiterà il Concerto di Natale eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Stato, sotto la direzione del maestro Maurizio Billi. Parallelamente, il Comune di Avellino ha avviato una manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un direttore artistico chiamato a definire la struttura e i contenuti del cartellone natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

