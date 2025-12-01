Al via a Roma la mostra Antartide il continente bianco 40 anni di ricerca italiana
Il 2 dicembre verrà presentata per la prima volta la nuova mostra Antartide, il continente bianco. 40 anni di ricerca italiana. Una mostra scientifica interattiva dedicata al continente più affascinante e misterioso del nostro Pianeta e al contributo di 40 anni di ricerche italiane in questa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
