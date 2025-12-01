Non si è fatta attendere la risposta del Mezzolara all’Ars et Labor Ferrara (ex Spal), vincitrice 3-2 nell’anticipo di sabato sul campo del Sanpaimola: i biancazzurri di Nicola Zecchi hanno espugnato di misura (1-0) il terreno di gioco del Mesola e, grazie a questo successo, hanno riagganciato la corazzata ferrarese in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza. Giornata di dimenticare, invece, per l’Osteria Grande di Fabio Malaguti, sconfitta 1-0 sul campo della diretta rivale per la salvezza Young Santarcangelo e scivolata così al terzultimo posto. Nell’anticipo di sabato, il Medicina Fossatone e il Castenaso hanno impattato 0-0, con i giallorossi guidati da Fulvio Assirelli che si trovano ora in ottava posizione e con i granata di Fabio Rizzo che hanno agguantato il quinto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al vertice Mezzolara, una risposta d’autore