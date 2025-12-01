Al Teatro Sociale di Como va in scena la conferenza-spettacolo con Dan Peterson

Quicomo.it | 1 dic 2025

All’interno della Stagione dedicata allo sport, il Teatro Sociale di Como accoglie giovedì 4 dicembre, alle ore 20.30, l’allenatore, telecronista, giornalista e personaggio simbolo dello sport Dan Peterson che, insieme a Massimiliano Finazzer Flory, porterà in scena la conferenza-spettacolo Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

