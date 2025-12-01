Al Grande Fratello Valentina restituisce l'anello a Domenico | Mi chiamano cornuta per colpa tua

La puntata del Grande Fratello del 1 dicembre si apre con il confronto tra Domenico e Valentina. La donna, stanca della vicinanza del compagno a Benedetta, ha deciso di restituirgli l'anello che lui le aveva regalato anni fa: "Ho capito che non sono la persona per te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

