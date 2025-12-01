Fine settimana interlocutorio, quello appena concluso, in attesa della tappa di Coppa del Mondo a La Coruña, Spagna, nell’imminente week-end. Morale: tranne il doppio netto di Kainich (Pandora Adb) a Opplagbbeek, niente risultati apprezzabili dai nostri cavalieri più prestigiosi, come Bucci, sempre in Belgio, e Camilli a Riesenbeck, in competizioni “minori” su cavalli “coming-up”. Bene invece hanno fatto a Oliva Nova, Spagna, altri tre azzurri impegnati nel GP del Mediterranean Equestrian Tour (h 1, 45 m): Giorgio Sacco (Quionno van’T Merelsnest), Davide Jacovacci (Quality Magic) e Filippo Lupis (Chelsy Boy), piazzati dal 6° all’8° posto e tutti con doppio netto, nella gara clou vinta dalla britannica Anna Power (Mcqueen). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Gp del Mediterranean Equestrian Tour di Oliva Nova. Sacco sesto si fa onore in Spagna. Laliscia tra i tedofori dei Giochi