Al Gemelli di Roma presepio solidarietà e città dei bambini

Una casa dei bambini ma destinata a ospitare i genitori dei piccoli ricoverati in lunga degenza. È il progetto del Policlinico Gemelli di Roma. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al Gemelli di Roma presepio solidarietà e città dei bambini

Scopri altri approfondimenti

Centro Pastorale Università Cattolica Policlinico Gemelli ROMA - facebook.com Vai su Facebook

Avvento: Policlinico Gemelli, al via questa mattina tra musica e solidarietà. Presentata la futura “Casa dei bambini” - Una mattinata di musica, preghiera e solidarietà ha aperto questa mattina l’Avvento al Policlinico universitario A. Come scrive agensir.it

Gemelli, Concerto per l'Avvento e presentazione della "Casa dei Bambini": musica, solidarietà e un nuovo progetto di accoglienza - Una mattinata di musica, preghiera e solidarietà ha aperto oggi, lunedì 1° dicembre 2025, il tempo di Avvento al Policlinico Universitario A. Segnala msn.com

Policlinico Gemelli: lunedì 1° dicembre concerto per l’Avvento e presentazione della “Casa dei bambini” - Gemelli Irccs di Roma ospiterà nella hall San Giovanni Paolo II la Giornata per l’Avvento; un appuntamento pensato per donare un momento di vicinanza ... Lo riporta agensir.it