Al cinema in settimana | da Caravaggio a Roma a Sognando rosso

Arriva al cinema “Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo”. Il nuovo docu-film che esplora la dimensione spirituale e umana di Michelangelo Merisi propone un viaggio nel cuore della grande arte e nell’anima di un artista in perenne ricerca di grazia. Altra novità sul grande schermo è rappresentata da “Sognando Rosso”, documentario diretto da Manish Pandey, ripercorre la vita straordinaria di Luca Cordero di Montezemolo, l’uomo che più di ogni altro ha contribuito a trasformare la Ferrari in un marchio globale. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Zootropolis 2”, “Wicked – Parte 2”, “Shelby Oaks – Il Covo del Male”, “40 secondi”, “Oi vita mia”, “The Smashing Machine”, “Breve storia d’amore”, “Bring Her Back”, “Bugonia”, “Die My Love”, “Dracula” e “L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it