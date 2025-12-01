Akira Back dallo snowboard a Firenze
Dallo snowboard alla cucina il passo sembra enorme ma non ditelo ad Akira Back, chef di origini coreane cresciuto ad Aspen, in Colorado, e con una grande passione per l’evoluzioni sulla neve e per la cucina giapponese. Alto, magro e con dei grandi occhiali professorali, sta per aprire il suo primo ristorante italiano, al W di Firenze. Il battesimo sarà il prossimo 3 di dicembre. Il capoluogo toscano si aggiunge così ai 28 indirizzi nelle più vibranti città del mondo, da Parigi a Hong Kong, da Dubai a Los Angeles, da Singapore a Londra, da San Francisco a Riad, da Toronto a Seul. Insomma, mancavamo solo noi e ora ci siamo (e presto ci sarà anche un locale a Roma). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
