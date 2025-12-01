ajax spettacolo pirotecnico pericoloso sospende la partita contro il groningen le parisien

I tifosi della F-Side hanno provocato un pericoloso spettacolo pirotecnico ad Ajax-Groningen; partita sospesa, Ajax e federazione condannano l’episodio. Le Parisien scrive: “L’immagine è impressionante! Al 6° minuto della partita di prima divisione del campionato olandese tra Ajax Amsterdam e Groningen, il cielo si è improvvisamente illuminato, diventando completamente rosso. La Johan Cruijff Arena è diventata il teatro di un incredibile spettacolo pirotecnico durato diversi minuti, organizzato dai tifosi della F-Side. La loro intenzione era rendere omaggio a uno dei loro membri, deceduto pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

