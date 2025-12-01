Ajax-Groningen partita sospesa | tifosi accendono centinaia di fumogeni

La partita del campionato olandese Ajax-Groningen è stata sospesa definitivamente dopo che per ben due volte i tifosi del lancieri hanno acceso centinaia di fumogeni, gettandoli il campo. Non si è trattato di una forma di protesta ma della celebrazione di un supporter deceduto. L’Ajax: “Scandaloso, ci scusiamo”. Il match verrà rigiocato a porte chiuse (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ajax-Groningen, partita sospesa: tifosi accendono centinaia di fumogeni

News recenti che potrebbero piacerti

#AjaxGroningen sospesa: gara rinviata per disordini #europacalcio Vai su X

? MATCHDAY – Eredivisie 2025/26 AJAX vs FC GRONINGEN ? Johan Cruijff ArenA – Amsterdam Domenica 30 Novembre, ore 20:00 —— Prime 3 partite con Grim, 3 sconfitte: l’Ajax è chiamato a reagire subito. Contro il Benfica si sono visti però alc - facebook.com Vai su Facebook

Tifosi Ajax mettono in fuga i giocatori, l’arbitro sospende tutto: “Sparati razzi in campo, scandaloso” - La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è durata solo 7 minuti: le intemperanze dei tifosi di casa hanno costretto l'arbitro a interrompere il gioco ... Riporta fanpage.it

Ajax-Groningen sospesa dopo 6 minuti per i fuochi d’artificio, caos alla Johan Cruijff Arena: cosa è successo e la data del recupero senza tifosi - Il match di Eredivisie viene sospeso dopo sei minuti di gioco a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio e razzi: si recupera martedì 2 dicembre senza pubblico, indagini in corso sui responsabili. Lo riporta msn.com

Eredivisie, Ajax-Groningen rinviata causa fuochi d’artificio sugli spalti - Match sospeso e poi definitivamente rinviato all'Ajax Arena a causa dei fuochi d'artificio accesi sugli spalti ... Lo riporta gianlucadimarzio.com