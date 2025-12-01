Aiuto mi hanno sequestrata! Panico per l’inviata di Mario Giordano accade tutto in un attimo
Una vicenda drammatica ha visto protagonista Costanza Tosi, giornalista del programma di Rete4 «Fuori dal Coro», vittima di un sequestro di persona durante le riprese di un’inchiesta a Roubaix, nel nord della Francia. La reporter stava documentando la forte presenza islamica nella città quando, all’interno di una macelleria halal, è stata trattenuta con la forza e minacciata per circa un’ora. Leggi anche: “Dillo a Camilla Canepa!”. Mario Giordano infuriato con Burioni: accuse gravissime Le minacce nella macelleria halal. Secondo quanto mostrato nel video trasmesso su Rete4, la situazione è degenerata rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Fuori dal coro. . Le urla di disperazione della nostra giornalista Costanza Tosi, sequestrata e minacciata in una macelleria islamica a Roubaix, in Francia, durante la registrazione di un'inchiesta sulla forte presenza islamica in città. Il servizio completo di #Fuori - facebook.com Vai su Facebook