Aiuto mi hanno sequestrata! Panico per l’inviata di Mario Giordano accade tutto in un attimo

Una vicenda drammatica ha visto protagonista Costanza Tosi, giornalista del programma di Rete4 «Fuori dal Coro», vittima di un sequestro di persona durante le riprese di un'inchiesta a Roubaix, nel nord della Francia. La reporter stava documentando la forte presenza islamica nella città quando, all'interno di una macelleria halal, è stata trattenuta con la forza e minacciata per circa un'ora. Le minacce nella macelleria halal. Secondo quanto mostrato nel video trasmesso su Rete4, la situazione è degenerata rapidamente.

