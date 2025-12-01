Airbus finito in anticipo l' aggiornamento del software per gli A320 | 6000 velivoli tornano attivi

Airbus ha completato l’aggiornamento del software per circa 6.000 aeromobili della sua famiglia A320 più rapidamente del previsto, scongiurando le temute massicce cancellazioni di voli nel fine settimana, secondo quanto riportato da ApaReuters. La società ha annunciato che le attività della maggior parte delle compagnie aeree sono tornate alla normalità. embedpost id="2135684" L'aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

