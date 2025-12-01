UN NUOVO CAPITOLO di crescita per AIP Italia (Advanced Industrial Products), la holding di partecipazione fondata trent’anni fa dagli imprenditori napoletani Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna. La sua punta di diamante, ALA Spa (Advanced Logistics for Aerospace) – gruppo internazionale con headquarter a Napoli, specializzato nella distribuzione di componenti e apparecchiature per i settori aerospaziale, difesa e logistica integrata – vive oggi una svolta strategica con l’ingresso nel capitale del fondo internazionale H.I.G. Capital. Una partnership che rafforza la struttura finanziaria per operazioni di sviluppo e acquisizioni, garantendo al tempo stesso adeguati presidi di governance ai due fondatori, Scannapieco e Genna, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio d’amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aip Italia, da Napoli verso i mercati internazionali