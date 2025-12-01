Aids in Lombardia 449 casi nell’ultimo anno Bondoni Arcigay | Malattia curabile ma occorre guarire dallo stigma sociale
Brescia – Sono oltre 8300 le nuove diagnosi di infezione da Hiv rilevate in Lombardia dal 2015 al 2024, di cui 449 nell’ultimo anno. Tra il 2023 ed il 2024, in particolare, si è registrato un aumento dei casi dopo il calo post Covid, anche se i numeri sono lontani dalle 873 nuove diagnosi del 2015. Nel 45% dei casi, si tratta di maschi o femmine eterosessuali, che arrivano a scoprire l’infezione più tardi rispetto a quanto accade nella comunità Lgbtq, dove l’abitudine a effettuare controlli preventivi è più consolidata. «Purtroppo dopo le grandi campagne degli anni ’90 non è stato più fatto nulla – ricorda Louise Bondoni, presidente Arcigay Brescia –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
