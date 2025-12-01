Aids a Brindisi 20 nuove infezioni l' anno da Hiv | giornata formativa per gli studenti

BRINDISI - Rafforzare la consapevolezza tra gli studenti, incoraggiando comportamenti responsabili e informati: questo l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto oggi a Brindisi nell'istituto Morvillo Falcone - Melissa Bassi, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids. A promuovere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Aids, a Brindisi 20 nuove infezioni l'anno da Hiv: giornata formativa per gli studenti

