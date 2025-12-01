Agricoltura Quirini Quira | Zootecnia sostenibile è l' unica possibile

Iltempo.it | 1 dic 2025

Parma, 1 dic. (Adnkronos) - “Noi viviamo secondo natura, allevando i nostri animali al pascolo”. Luca Quirini, classe '94, fondatore dell'Azienda Agricola Quira, ha ricevuto il Good Farmer Award per il suo modello di allevamento incentrato sul benessere animale e sulla tutela del territorio ligure. “Siamo pastori da marzo a dicembre: transumiamo dalla Valle Sturla alle vette della Val d'Aveto fino a 1500 metri, portando al pascolo i nostri bovini di razza cabannina, autoctona della Liguria”, ha raccontato. Gli animali si nutrono solo di erba e, d'inverno, di fieno biologico acquistato in zona: “È un vivere secondo natura, con la linea vacca-vitello”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

