Agricoltura Mazzù Coraggio | Rigeneriamo terra pubblica e comunità
(Adnkronos) – “Siamo una cooperativa agricola che fa rigenerazione ambientale e sociale in una zona semi-urbana di Roma”. Alessia Mazzù, classe ’90 e membro della Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio, ha ricevuto il Good Farmer Award per aver trasformato 22 ettari di terra pubblica abbandonata in un laboratorio di agricoltura rigenerativa e inclusione. “Usiamo l’agricoltura per parlare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
TeleRama. . A Lecce, dal 14 al 16 novembre, Piazza Mazzini ospita il Villaggio Coldiretti. Una tre giorni per far scoprire da vicino i primati dell’agricoltura locale, con prodotti a km zero, show cooking, degustazioni di vini e birre artigianali, laboratori del gusto e t - facebook.com Vai su Facebook
Prandini (Coldiretti): "Stati Uniti investono in agricoltura 4 volte l'Europa, serve coraggio" - Prandini (Coldiretti): "Stati Uniti investono in agricoltura 4 volte l'Europa, serve coraggio" "Politiche agricole comuni? Scrive ilgiornale.it