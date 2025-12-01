Agricoltura Mazzù Coraggio | Rigeneriamo terra pubblica e comunità

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Siamo una cooperativa agricola che fa rigenerazione ambientale e sociale in una zona semi-urbana di Roma”. Alessia Mazzù, classe ’90 e membro della Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio, ha ricevuto il Good Farmer Award per aver trasformato 22 ettari di terra pubblica abbandonata in un laboratorio di agricoltura rigenerativa e inclusione. “Usiamo l’agricoltura per parlare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

agricoltura mazz249 coraggio rigeneriamo terra pubblica e comunit224

© Ildifforme.it - Agricoltura, Mazzù (Co.r.ag.gio): “Rigeneriamo terra pubblica e comunità”

Leggi anche questi approfondimenti

Prandini (Coldiretti): "Stati Uniti investono in agricoltura 4 volte l'Europa, serve coraggio" - Prandini (Coldiretti): "Stati Uniti investono in agricoltura 4 volte l'Europa, serve coraggio" "Politiche agricole comuni? Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Mazz249 Coraggio Rigeneriamo