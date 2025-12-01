Agricoltura Lollobrigida | Premiare il talento dei giovani per rafforzare il futuro del settore

Parma, 1 dic. (Adnkronos) - “Premiare il talento e la visione dei giovani significa rafforzare il futuro dell'agricoltura italiana”. Con questo messaggio inviato alla premiazione del Good Farmer Award il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha salutato i vincitori del premio promosso da Davines e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dedicato all'agricoltura organica e rigenerativa under 35. Lollobrigida ha ricordato gli investimenti del governo: “Oltre 15 miliardi in tre anni hanno permesso all'Italia di riconquistare la leadership europea”, con un reddito agricolo cresciuto “del 10,4%, contro l'1,9% della media Ue”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

