Agricoltura Lollobrigida | Premiare il talento dei giovani per rafforzare il futuro del settore
Parma, 1 dic. (Adnkronos) - “Premiare il talento e la visione dei giovani significa rafforzare il futuro dell'agricoltura italiana”. Con questo messaggio inviato alla premiazione del Good Farmer Award il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha salutato i vincitori del premio promosso da Davines e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile dedicato all'agricoltura organica e rigenerativa under 35. Lollobrigida ha ricordato gli investimenti del governo: “Oltre 15 miliardi in tre anni hanno permesso all'Italia di riconquistare la leadership europea”, con un reddito agricolo cresciuto “del 10,4%, contro l'1,9% della media Ue”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'attacco a La Stampa: il commento del ministro Lollobrigida Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida - facebook.com Vai su Facebook
#Ue, #Lollobrigida: da revisione #Pnrr altri 2,3 miliardi per #agricoltura @SocialMasaf @FrancescoLollo1 agricolae.eu/ue-lollobrigid… Vai su X
Agricoltura, Lollobrigida: "Premiare il talento dei giovani per rafforzare il futuro del settore" - “Premiare il talento e la visione dei giovani significa rafforzare il futuro dell’agricoltura italiana”. lanuovasardegna.it scrive
Lollobrigida, 'col Pacchetto Agricoltura premiamo la sicurezza' - Lo sottolinea, in una nota, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco ... Segnala ansa.it
Se anche una marmellata può essere simbolo di riscatto e rinascita - Quando l'universo agroalimentare si unisce al sociale, al benessere, allo sport e alla produttività a 360 gradi l' eccellenza è servita. Come scrive repubblica.it
Cantina di Ossi premiata dal ministro Francesco Lollobrigida - Sabato, in occasione del XXIII concorso enologo internazionale Città del Vino, il ministero ... Secondo unionesarda.it
Lollobrigida, celebriamo agricoltura cuore pulsante dell'Italia - È il lavoro silenzioso di chi ogni giorno cura la terra, la protegge, la fa vivere. Riporta ansa.it