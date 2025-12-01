Aggressività e cervello | quando il comportamento cambia

Con il passare degli anni una persona, donna o uomo, può mostrare atteggiamenti aggressivi nella parola e nelle azioni. Si tratta spesso di situazioni improvvise, che scattano senza un motivo apparente. Opporsi direttamente a questa aggressività può peggiorare la situazione. È importante sapere che una patologia vascolare cerebrale può rendere una persona aggressiva, poiché i danni al cervello possono alterare la personalità, il comportamento e il controllo delle emozioni. L’aggressività è spesso una conseguenza di ansia, frustrazione o paura, causate dalla difficoltà della persona a comunicare o comprendere ciò che accade intorno a lei, soprattutto in presenza di lesioni nelle aree frontali del cervello. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Aggressività e cervello: quando il comportamento cambia

