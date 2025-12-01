Aggredito da tre ragazzi a Bergamo | tifoso belga in ospedale

Ecodibergamo.it | 1 dic 2025

L’EPISODIO. È successo domenica 30 novembre in viale Giulio Cesare verso le 16.30, prima della partita dell’Atalanta. Preso a pugni ma non sarebbe stato rapinato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

aggredito da tre ragazzi a bergamo tifoso belga in ospedale

