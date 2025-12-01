After the Hunt | le ambiguità morali nell’America di oggi secondo Guadagnino – Recensione

Alma Imhoff insegna filosofia alla prestigiosa Università di Yale, dove è in lizza per ottenere un’ambita cattedra. Vive in un lussuoso appartamento insieme al marito Frederik, affermato psichiatra con cui ha un legame complesso, e mantiene un rapporto professionale e amichevole assai stretto con il collega Hank Gibson, conoscente di vecchia data anch’esso in competizione per la stesso riconoscimento accademico, e con Maggie Resnick, brillante studentessa sulla quale ripone molte speranze. After the Hunt ha inizio nel corso di una raffinata cena casalinga, occasione mondana nella quale alcol e conversazioni intellettuali scorrono in abbondanza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - After the Hunt: le ambiguità morali nell’America di oggi secondo Guadagnino – Recensione

