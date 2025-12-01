Affari Tuoi Sofia massacrata | Non l' hai ancora capito?

Nuova polemica su Affari Tuoi. Nel mirino la puntata in onda lunedì 1 dicembre su Rai 1. A giocare è Sofia per l'Emilia Romagna. È proprio lei a finire nel tritacarne dei telespettatori su X: "Ma dovevi cambiare testina, dopo 22 puntate non hai ancora capito che se alla fine ti dà 5 tiri non hai nulla!?", scrive qualcuno. E ancora: "Quando tirano fuori il mutuo vanno a picco", "Non è che i 5 tiri erano per invogliarla a cambiare il pacco?", "Mai il nord vince pacconi, mai". E c'è anche chi arriva a fare delle supposizioni: "Ma per la teoria delle probabilità cambiare pacco è sempre conveniente per un concorrente, peccato che lo faccia troppo tardi, quando ormai le opzioni di pacco rosso è svanita ad Affari Tuoi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Sofia massacrata: "Non l'hai ancora capito?"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sofia ad Affari Tuoi stasera ha fregato il dottore Dopo una partita sfortunata, è riuscita a risollevarsi dal disastro grazie al secondo cambio. In finale con “soldi sicuri”, poi il colpo di scena - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv Vai su X

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 30 novembre 2025 - Una partita intensa e ricca di colpi di scena si è conclusa con una vittoria straordinaria ad Affari tuoi. Riporta tag24.it

Affari Tuoi, Herbert chiede il cambio concorrente: “Non sai giocare”, Sofia piange e vince - Affari tuoi, partita in salita per Sofia che inizia male ma riesce a chiudere con il sorriso tornando a casa con 42mila euro ... Scrive libero.it

Sofia ad Affari Tuoi: “Ho sempre lavorato per aiutare i miei genitori”, e vince alla Regione Fortunata - Nella puntata di stasera dopo una partita sfortunata, ha giocato alla Regione Fortunata. fanpage.it scrive

Sofia e il marito ad Affari Tuoi: “Abbiamo due mutui sulle spalle”, fregano il dottore e vincono un ricco assegno - Sofia ad Affari Tuoi stasera ha fregato il dottore: dopo una partita sfortunata, è riuscita a risollevarsi dal disastro grazie al secondo cambio ... Riporta fanpage.it

Affari Tuoi, Sofia lascia lo studio e finisce malissimo: "Mai sentito una cosa del genere" (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo in puntata nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere ecco i dettagli nel nostro articolo di seguito qualcosa di incredibile. Scrive donna.fidelityhouse.eu

Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera? Sofia fa il colpo - Affari Tuoi, Sofia vince 42mila Nuova puntata di Affari Tuoi di questa sera, 1 dicembre 2025, in onda su Rai 1 si è aperta con la concorrente ... Segnala msn.com