Affari Tuoi Sofia criticata sui titoli di coda | Non ha mai visto soldi
Nella puntata di Affari Tuoi del 30 novembre, Sofia, insegnante di scuola primaria originaria di Mazara del Vallo (Sicilia), ha conquistato il pubblico con una partita avvincente e sfortunata, accompagnata dalla mamma Nuccia. La sua storia personale – una famiglia umile con periodi di difficoltà, dove lei e il fratello hanno sempre lavorato per aiutare i genitori – ha aggiunto un tocco emotivo al gioco.La partita non è decollata bene: nei primi sei tiri, Sofia ha eliminato valori alti come 200mila, 75mila e 30mila euro, oltre a somme minori (50, 100 euro e 10mila). Il "dottore" ha proposto il cambio: "C'è qualche numero che mi piace, voglio fidarmi di quello che ho imparato", ha detto Sofia, passando dal pacco 2 al 13. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
