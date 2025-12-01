Affari Tuoi continua il malcontento del pubblico | ecco la nuova polemica il sud insorge

Affari Tuoi finisce di nuovo nel mirino dei telespettatori: molte regioni del Sud risultano assenti dai casting online. Ecco perché accade e cosa c’è davvero dietro alle polemiche. Leggi anche: Affari tuoi ancora nella bufera, non c’è pace per il programma di Stefano De Martino: ecco cosa è successo Da anni Affari Tuoi è uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, un appuntamento che attira non soltanto fedeli telespettatori, ma anche migliaia di aspiranti concorrenti desiderosi di rappresentare la propria regione come pacchisti. Negli ultimi mesi, però, il malcontento è tornato a crescere. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Affari Tuoi, continua il malcontento del pubblico: ecco la nuova polemica, il sud insorge

Approfondisci con queste news

Durante la puntata di Affari Tuoi è stato estratto un nuovo biglietto vincente della Lotteria Italia, valido per un premio giornaliero da 10mila euro. Il numero fortunato arriva da una città che in pochi si sarebbero aspettati. - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv Vai su X

Affari Tuoi, continua il malcontento del pubblico: ecco la nuova polemica, il sud insorge - Perché molte regioni spariscono dai casting: la verità del meccanismo dietro alle selezioni. Lo riporta donnapop.it

Affari tuoi ancora nella bufera, non c’è pace per il programma di Stefano De Martino: ecco cosa è successo - In questa stagione televisiva certamente no: nuove critiche per Stefano De Martino. Da donnapop.it

Affari Tuoi, sotto accusa: cosa succede al programma di Stefano De Martino - Affari tuoi continua a regalare sogni ai concorrenti che, ogni sera, tentato la fortuna insieme a Stefano De Martino ma ora scatta la bufera. Segnala msn.com

Affari tuoi, è rivolta degli aspiranti concorrenti: "Scelgono sempre gli stessi" - Serpeggia un certo malcontento fra i concorrenti del programma condotto da Stefano De Martino: polemiche sulla scelta dei personaggi da mandare in onda ... Segnala msn.com

Affari Tuoi copia La Ruota Della Fortuna, la novità di Stefano De Martino per raggiungere Gerry Scotti - Il programma di Stefano De Martino continua ad ottenere buoni ascolti ma ad avere la meglio è sempre il game show di Gerry Scotti. Si legge su dilei.it

La battaglia tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua, ma il problema è un altro: rischiamo di stancarci - Ma il rischio è l’effetto Steiner: massimo impatto, obsolescenza istantanea. Lo riporta fanpage.it