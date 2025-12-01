Adriano Panatta la reazione dopo la morte dell’amico rivale Pietrangeli La rabbia nell’ultima telefonata e la lite per tradimento

«Nicola era il mio amico, anche se ci beccavamo ogni tanto, ma era un gioco che facevamo». Con queste parole, pronunciate a Storie Italiane su Rai1, Adriano Panatta ha scelto di ricordare Nicola Pietrangeli nel giorno della sua scomparsa. Parole che richiamano un legame forte, ma segnato da punzecchiature. Panatta ha parlato di un «personaggio straordinario », «al di là di essere un campione assoluto che ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere nel periodo in cui giocava». Percorso iniziato quando Adriano era appena nato e Pietrangeli era già una promessa dei campi del Parioli. Tra i due si creò poi un rapporto che con il tempo ha assunto forme diverse. 🔗 Leggi su Open.online

