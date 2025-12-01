Adriano Panatta e Paolo Bertolucci | Alcaraz e Sinner sono fortissimi ma non hanno concorrenza

Tutto troppo facile? Il 2025 del tennis ci ha salutato e già ci si prepara per la prossima annata, godendosi qualche giorno di vacanza, prima di tornare ad allenarsi in vista del primo grande evento del 2026, gli Australian Open a gennaio. Un anno in cui Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato il massimo circuito internazionale per il livello di gioco espresso e le vittorie. Lo spagnolo e l’italiano si sono divisi equamente la “torta Slam”, come era accaduto nel 2024: Carlitos si è imposto al Roland Garros e agli US Open; Jannik a Melbourne e a Wimbledon. L’iberico ha messo il proprio marchio su ben 8 tornei, mentre l’altoatesino su 6, spingendosi a giocare 10 finali sui 12 tornei affrontati in una stagione molto particolare per la sospensione di 3 mesi legata alla vicenda “Clostebol”. 🔗 Leggi su Oasport.it

