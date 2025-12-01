Adolescenza tra identità e social | chi sono se non sono online?

“Non mi piace nessuno.” “Non sto bene, ma non so spiegare come mi sento.” “Ho 2000 follower, ma mi sento solo.” Frasi come queste raccontano, in modo semplice ma potente, la complessità dell’adolescenza oggi. Un periodo di trasformazione profonda, in cui si cerca di rispondere alla domanda più difficile di tutte: “Chi sono davvero?” Durante l’adolescenza, il cervello si riorganizza, le emozioni si intensificano e l’identità comincia a prendere forma. È una fase di passaggio tra il “dover essere” imposto dagli adulti e il “voler essere” scoperto in autonomia. Gli adolescenti si sperimentano, provano “maschere” diverse: non per falsità ma per capire chi sono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

