Adesso Riformisti per Sansepolcro | Dal Consiglio comunale risposte e impegni su pediatria scuola patrimonio e sicurezza
Arezzo, 1 dicembre 2025 – Adesso Riformisti per Sansepolcro: “Dal Consiglio comunale risposte e impegni sui temi portati da Adesso Riformisti: pediatria, scuola, patrimonio e sicurezza”. Il gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro ha infatti portato all’attenzione dell’Amministrazione quattro temi centrali per il territorio: tutela dell’assistenza pediatrica, stato dei lavori presso la Scuola Buonarroti, conservazione del sagrato della Chiesa di Santa Maria dei Servi e sicurezza nel quartiere CISA. “Fare opposizione non significa dire solo ciò che non va, ma portare in Consiglio le domande della comunità e trasformarle in proposte amministrative concrete”, ha esordito il capogruppo Michele Gentili aprendo la discussione sui quattro atti presentati nel Consiglio comunale del 29 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
