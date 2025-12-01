Addio Pietrangeli leggenda del tennis italiano
Fino all'avvento di Sinner era l'unico tennista italiano ad aver vinto due slam - entrambi a Parigi - nel '59 e nel '60 da affiancare a un'altra meravigliosa doppietta agli internazionali d’Italia nel '57 e nel '61. Nicola Pietrangeli era nato a Tunisi l'11 settembre del 1933 ed è stato un uomo che ha dedicato tutta la vita allo sport che più amava: prima da giocatore, fino ad arrivare a essere il numero tre della classifica mondiale nell'era pre-open, e poi da capitano, in quella storica avventura che portò in Italia la coppa Davis (per la prima volta) nel 1976 con l'indimenticabile squadra formata da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Secondo notizie.it
Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Lo riporta iltempo.it
Addio a Nicola Pietrangeli, simbolo del tennis italiano - Vincitore di due Roland Garros e capitano dell’Italia del primo trionfo in Coppa Davis ... Si legge su sportface.it