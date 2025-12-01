addio pietrangeli leggenda del tennis italiano

Fino all'avvento di Sinner era l'unico tennista italiano ad aver vinto due slam - entrambi a Parigi - nel '59 e nel '60 da affiancare a un'altra meravigliosa doppietta agli internazionali d’Italia nel '57 e nel '61. Nicola Pietrangeli era nato a Tunisi l'11 settembre del 1933 ed è stato un uomo che ha dedicato tutta la vita allo sport che più amava: prima da giocatore, fino ad arrivare a essere il numero tre della classifica mondiale nell'era pre-open, e poi da capitano, in quella storica avventura che portò in Italia la coppa Davis (per la prima volta) nel 1976 con l'indimenticabile squadra formata da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

