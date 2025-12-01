Addio Nicola Pietrangeli campione sul campo da tennis e fuoriclasse di stile nella vita | un elegante ambasciatore dell’italianità vincente

Oggi siamo tutti più soli e orfani di un pezzo della nostra storia dello sport che con la sua dipartita perde un tennista esempio di agonismo, combattività e eleganza: è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, l’uomo che, con il suo stile inconfondibile e un palmarès da record, ha contribuito a scrivere i capitoli di storia e di un’epoca d’oro del tennis italiano, elevandolo a una dimensione internazionale. La sua scomparsa arriva a breve distanza da quella del figlio Giorgio, morto a luglio a soli 59 anni per un male incurabile: un dolore personale che ha accompagnato gli ultimi tempi della sua vita straordinaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio Nicola Pietrangeli, campione sul campo da tennis e fuoriclasse di stile nella vita: un elegante ambasciatore dell’italianità vincente

News recenti che potrebbero piacerti

Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Nicola Pietrangeli, campione del tennis italiano - Addio a Nicola Pietrangeli: è morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. Scrive avvenire.it

ADDIO A NICOLA PIETRANGELI - La Lazio: "Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore" - Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Da msn.com

Addio a Nicola Pietrangeli: l'icona del tennis italiano muore a 92 anni - Il quattro volte Campione al Roland Garros (due in singolare, una in doppio e una in doppio misto), è stato capitano non giocatore della nazionale italiana vittoriosa nella Coppa Davis del 1976. Riporta olympics.com