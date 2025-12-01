Addio Manuela Quarti | passione per l’arte e desiderio di accendere curiosità negli studenti

IL LUTTO. Aveva 49 anni, abitava in Città Alta ed era insegnante al «Romero» di Albino. I funerali lunedì 1°dicembre alle 15 in Duomo a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Addio Manuela Quarti: passione per l’arte e desiderio di accendere curiosità negli studenti

È morta la professoressa Manuela Quarti: aveva solo 49 anni - Solo qualche mese fa raccontava della sua malattia ai ragazzi della scuola, dell'istituto Romero di Albino – provincia di Bergamo, non lontano dal lago di Endine – per cui insegnava ormai da qualche a ... Lo riporta bresciatoday.it

