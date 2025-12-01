. Leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam.. l tennis italiano perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di 92 anni. Pietrangeli, unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, è stato un’icona non solo del tennis, ma anche tifosissimo della Lazio, squadra alla quale era profondamente legato.. Nel corso della sua carriera, Pietrangeli ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, diventando il primo italiano a vincere uno Slam. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Addio a Nicola Pietrangeli