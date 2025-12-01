Addio a Nicola Pietrangeli

. Leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam.. l  tennis italiano  perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di  Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di  92 anni. Pietrangeli, unico  azzurro  inserito nella  Hall of Fame del tennis mondiale, è stato un’icona non solo del tennis, ma anche tifosissimo della  Lazio, squadra alla quale era profondamente legato.. Nel corso della sua carriera, Pietrangeli ha trionfato due volte al  Roland Garros, nel  1959  e  1960, diventando il primo italiano a vincere uno  Slam. 🔗 Leggi su Parlami.eu

