Addio a Nicola Pietrangeli
. Leggenda e simbolo del tennis italiano: mondo dello sport in lutto. In carriera ha trionfato due volte al Roland Garros diventando il primo italiano a vincere uno Slam.. l tennis italiano perde una delle sue leggende più grandi con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, deceduto oggi all’età di 92 anni. Pietrangeli, unico azzurro inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, è stato un’icona non solo del tennis, ma anche tifosissimo della Lazio, squadra alla quale era profondamente legato.. Nel corso della sua carriera, Pietrangeli ha trionfato due volte al Roland Garros, nel 1959 e 1960, diventando il primo italiano a vincere uno Slam. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Addio a Nicola #Pietrangeli, morto a 92 anni il mito del tennis italiano - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli, addio all’icona del tennis azzurro – Le foto - Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, vincitore di due trofei del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta ... Segnala lapresse.it
Addio Nicola Pietrangeli, le cause della morte dopo mesi difficili - Lo sportivo è scomparso oggi a Roma all’età di 92 anni dopo un lungo periodo segnato dalla malattia che si sarebbe progressivamente aggravata. Da libero.it
Pagina 2 | Nicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni - L'Italtennis piange il 2 volte campione al Roland Garros e unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Da tuttosport.com