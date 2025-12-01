addio a nicola pietrangeli re del tennis italiano

- Articolo in aggiornamento - Si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi campioni di tennis italiani, vincitore per due anni di fila del Roland Garros (1959-1960). Era nato a Tunisi l'11 settembre 1933. Nel Nord Africa suo nonno Michele era emigrato dall'Abruzzo per fare il muratore. "Si compra una carriola, due carriole, un cavallo, diventa costruttore. A Fiuggi conosce una signora napoletana, la sposa. In Nordafrica fanno cinque figli, tra cui Giulio, mio padre. Quando nasco io, papà non ha ancora sposato Anna, figlia del colonnello zarista Alexis von Yourgens, scappata dalla guerra di Russia e già sposata con un conte". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

