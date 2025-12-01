Addio a Nicola Pietrangeli primo italiano a vincere uno Slam la Coppa Davis era la sua storia
Il tennis italiano saluta Nicola Pietrangeli, scomparso all’età di 92 anni. Primo azzurro a vincere un torneo del Grande Slam e unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, Pietrangeli ha attraversato oltre mezzo secolo di storia sportiva lasciando un’impronta che pochi altri hanno saputo avvicinare. Primatista assoluto di incontri disputati in Coppa Davis – 164 partite totali, con 78 vittorie in singolare e 42 in doppio – ha formato con Orlando Sirola il tandem azzurro più vincente di sempre. Capace di imporsi 34 volte in 42 match. Da capitano portò l’Italia al suo primo trionfo nella competizione, nel 1976 in Cile, una vittoria arrivata dopo settimane di tensione politica e pressioni per il boicottaggio della finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
