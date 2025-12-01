addio a nicola pietrangeli per tutti il capitano

Un capitano, anzi il capitano. Il capitano per sempre. E non solo il capitano non giocatore di quella squadra che faceva quasi scioglilingua: Panatta-Barazzutti-Bertolucci-Zugarelli, i moschettieri della Coppa Davis vinta nel 1976 contro tutto e contro tutti perché buona parte della politica e dell'opinione pubblica italiana aveva chiesto di boicottare l’evento finale a Satiago del Cile e Nicola Pietrangeli aveva pubblicamente difeso, malgrado l'avessero anche minacciato di morte, il diritto di andare, invece, in Sudamerica e battere, come poi puntualmente avvenne, la squadra di casa coccolata dal regime sanguinario di Pinochet. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

