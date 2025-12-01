Addio a Nicola Pietrangeli per tutti il capitano
Un capitano, anzi il capitano. Il capitano per sempre. E non solo il capitano non giocatore di quella squadra che faceva quasi scioglilingua: Panatta-Barazzutti-Bertolucci-Zugarelli, i moschettieri della Coppa Davis vinta nel 1976 contro tutto e contro tutti perché buona parte della politica e dell'opinione pubblica italiana aveva chiesto di boicottare l’evento finale a Satiago del Cile e Nicola Pietrangeli aveva pubblicamente difeso, malgrado l'avessero anche minacciato di morte, il diritto di andare, invece, in Sudamerica e battere, come poi puntualmente avvenne, la squadra di casa coccolata dal regime sanguinario di Pinochet. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Addio a Nicola #Pietrangeli, primo italiano a vincere uno #Slam, la Coppa Davis era la sua storia. Ha vinto due volte il Roland Garros e detiene il record di match (164) e vittorie (110) in #Davis e faceva parlare di sé anche per le sue storie da copertina. https:// - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... iltempo.it scrive
Addio a Nicola Pietrangeli, l'uomo della Coppa Davis - Se si parla di Coppa Davis, non si puo pensare a Nicola Pietrangeli: primatista per partite giocate e incontri vinti ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it
Addio a Nicola Pietrangeli, campione del tennis italiano - Addio a Nicola Pietrangeli: è morto a 92 anni il grande campione icona del tennis italiano: fu capitano della Davis vinta nel 1976. avvenire.it scrive