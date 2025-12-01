Addio a Nicola Pietrangeli Panatta | ‘La morte del figlio un colpo tremendo’ Licia Colò | ‘La mia pietra miliare’

Nicola Pietrangeli è deceduto all’età di 92 anni, il primo italiano a vincere un Slam. Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’è andato a 92 anni e con lui si chiude una pagina storica del tennis in bianco e nero. I capelli precocemente brizzolati, gli occhi di un azzurro limpido come la sua classe, il sorriso sornione, la fama di tombeur de femme. Adriano Panatta: ‘Nicola era mio amico anche se ci beccavamo ogni tanto’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Nicola Pietrangeli, Panatta: ‘La morte del figlio un colpo tremendo’, Licia Colò: ‘La mia pietra miliare’

