Addio a Nicola Pietrangeli morto a 92 la leggenda del tennis italiano vinse una Coppa Davis nel 1976 da capitano e 2 Roland Garros

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, è stato per anni stabilmente tra i migliori dieci giocatori del mondo, raggiungendo il numero 3 del ranking. I successi al Roland Garros nel 1959 e 1960 lo consacrarono come uno dei più grandi sulla terra battuta, insieme ai due trionfi agli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a nicola pietrangeli morto a 92 la leggenda del tennis italiano vinse una coppa davis nel 1976 da capitano e 2 roland garros

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Nicola Pietrangeli, morto a 92 la leggenda del tennis italiano, vinse una Coppa Davis nel 1976 da capitano e 2 Roland Garros

Approfondisci con queste news

addio nicola pietrangeli mortoMorto Nicola Pietrangeli, quando di Sinner disse: “Per batterlo ci vogliono due Djokovic” - La leggenda del tennis italiano, vincitore di due prove del Grande Slam e capitano non giocatore della prima Coppa Davis vinta ... Segnala lapresse.it

addio nicola pietrangeli mortoAddio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Secondo notizie.it

addio nicola pietrangeli mortoNicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni - L'Italtennis piange il 2 volte campione al Roland Garros e unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Nicola Pietrangeli Morto