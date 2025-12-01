Addio a Nicola Pietrangeli morto a 92 la leggenda del tennis italiano vinse una Coppa Davis nel 1976 da capitano e 2 Roland Garros

Nato a Tunisi l'11 settembre 1933, è stato per anni stabilmente tra i migliori dieci giocatori del mondo, raggiungendo il numero 3 del ranking. I successi al Roland Garros nel 1959 e 1960 lo consacrarono come uno dei più grandi sulla terra battuta, insieme ai due trionfi agli Internazionali d'Italia.

