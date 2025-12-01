Addio a Nicola Pietrangeli l’icona mondiale del tennis italiano si è spento a 92 anni
Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha voluto ricordare che Pietrangeli non è stato solo un campione, ma è stato un uomo capace di dimostrare cosa voglia dire vincere davvero, sia dentro il campo che fuori: "Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
