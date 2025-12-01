Addio a Nicola Pietrangeli leggenda intramontabile del tennis italiano
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tennis perde uno dei suoi simboli. Il mondo del tennis italiano è in lutto: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni, lasciando un vuoto enorme nello sport che lo aveva consacrato come uno dei suoi protagonisti assoluti. È stato il primo italiano a vincere uno Slam e l’unico del nostro Paese a entrare nella Hall of Fame del tennis mondiale. Una carriera straordinaria. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Nicola Chirinsky Pietrangeli è universalmente riconosciuto come uno dei migliori tennisti italiani di sempre. Nel periodo 1959-1961 arrivò fino al numero 3 del mondo, secondo le classifiche dell’epoca dedicate ai tennisti non professionisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: addio al gigante del tennis italiano. L'articolo di Gaia Piccardi continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. notizie.it scrive
Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Scrive iltempo.it
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Da msn.com