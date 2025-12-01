addio a nicola pietrangeli leggenda intramontabile del tennis italiano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tennis perde uno dei suoi simboli. Il mondo del tennis italiano è in lutto: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni, lasciando un vuoto enorme nello sport che lo aveva consacrato come uno dei suoi protagonisti assoluti. È stato il primo italiano a vincere uno Slam e l’unico del nostro Paese a entrare nella Hall of Fame del tennis mondiale. Una carriera straordinaria. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Nicola Chirinsky Pietrangeli è universalmente riconosciuto come uno dei migliori tennisti italiani di sempre. Nel periodo 1959-1961 arrivò fino al numero 3 del mondo, secondo le classifiche dell’epoca dedicate ai tennisti non professionisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

