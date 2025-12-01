Addio a Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano

AGI - È morto a Roma a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. È l'unico azzurro inserito nella Hall of Fame a livello mondiale di questo sport. Era nato a Tunisi l' 11 settembre del 1933. Considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, è il primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate ( 164 ), incontri vinti in singolare ( 78-32 ) e in doppio ( 42-12 ). Binaghi: il tennis italiano perde il suo più grande simbolo . "Oggi il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico". Comincia così la lunga lettera-ricordo pubblicata sul sito della Federazione Italiana Tennis e Padel dal presidente Angelo Binaghi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni: addio al gigante del tennis italiano. L'articolo di Gaia Piccardi continua nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Secondo iltempo.it

Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Lo riporta askanews.it

Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis italiano - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, baluardo e icona del tennis azzurro, a cui ha dedicato tutta la vita scrivendo pagine memorabili di storia ... Si legge su fanpage.it