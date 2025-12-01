Addio a Nicola Pietrangeli icona del tennis italiano La camera ardente allo Stadio del Tennis

AGI - È morto a Roma a 92 anni  Nicola Pietrangeliicona del tennis italiano. È l'unico  azzurro  inserito nella  Hall of Fame  a livello mondiale di questo  sport. Era nato a  Tunisi  l' 11 settembre del 1933. Considerato uno dei  migliori tennisti italiani  di sempre, è il  primatista mondiale  in  Coppa Davis  per  partite giocate  ( 164 ),  incontri vinti  in  singolare  ( 78-32 ) e in  doppio  ( 42-12 ).  La camera ardente è prevista mercoledì dalle 9 alle 14 circa allo stadio di tennis a lui intitolato al Foro Italico a Roma. I funerali si terranno lo stesso giorno. Meloni, ha portato in alto il nome dell'Italia nel mondo . 🔗 Leggi su Agi.it

