addio a nicola pietrangeli icona del tennis italiano la camera ardente allo stadio del tennis

AGI - È morto a Roma a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. È l'unico azzurro inserito nella Hall of Fame a livello mondiale di questo sport. Era nato a Tunisi l' 11 settembre del 1933. Considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, è il primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate ( 164 ), incontri vinti in singolare ( 78-32 ) e in doppio ( 42-12 ). La camera ardente è prevista mercoledì dalle 9 alle 14 circa allo stadio di tennis a lui intitolato al Foro Italico a Roma. I funerali si terranno lo stesso giorno. Meloni, ha portato in alto il nome dell'Italia nel mondo . 🔗 Leggi su Agi.it

