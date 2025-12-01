Addio a Nicola Pietrangeli | disposto minuto di silenzio sui campi

Nicola Pietrangeli. Il mondo dello sport italiano è in lutto. Si è spento quest’oggi, all’età di 92 anni, Nicola Pietrangeli, un’autentica icona del tennis nazionale la cui grandezza ha travalicato i confini della sua disciplina. La notizia della scomparsa del campione ha generato un’ondata di commozione, ricordando l’eleganza, la tenacia e la passione che hanno contraddistinto la sua lunga e gloriosa carriera, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva del Paese. Per onorare la memoria di questa figura leggendaria, le massime istituzioni hanno voluto tributare un omaggio solenne. La FIGC ha immediatamente risposto, disponendo l’osservanza di un momento di raccoglimento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it