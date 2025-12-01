Addio a Nicola Pietrangeli capitano della prima Coppa Davis italiana Sognava un funerale sul suo campo

Il tennis italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, morto oggi all’età di 92 anni. Con lui se ne va una leggenda dello sport nazionale, il primo italiano a conquistare un titolo dello Slam e un’icona che ha attraversato quasi un secolo di storia portando il tricolore sui campi di tutto il mondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) Nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre di origine russa, Pietrangeli arrivò a Roma dopo l’espulsione della famiglia dalla Tunisia. Di madrelingua francese e russa, imparò l’italiano solo una volta trasferitosi in Italia, paese che avrebbe poi rappresentato con un palmares straordinario e un carisma inconfondibile. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Nicola Pietrangeli, capitano della prima Coppa Davis italiana. Sognava un funerale sul “suo” campo

