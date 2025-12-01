Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma parla a Open il presidente del club | Ecco perché l’abbiamo mandata via La replica del legale di lei

«Quello è soltanto l’ultimo episodio». Paolo Vitale, presidente del Circolo Canottieri Roma, parlando a Open mette subito in chiaro che il licenziamento dell’addetta alle pulizie non sarebbe nato da un singolo gesto né, tantomeno, da un semplice pronome. La lavoratrice, spiega Vitale, «aveva già ricevuto quattro richiami, di cui due gravi », e la vicenda che ora approderà in tribunale rappresenterebbe solo la conclusione di un percorso già compromesso. Ma per la donna, che lavorava lì da vent’anni, e per il suo avvocato, il giuslavorista Francesco Bronzini, quel licenziamento rimane ingiusto e «illegittimo». 🔗 Leggi su Open.online