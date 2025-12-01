Addetta alle pulizie dà del tu a una socia del Circolo Canottieri Roma | il club la licenzia Lei si rivolge al tribunale del lavoro
Un’addetta alle pulizie del Circolo Canottieri Roma è stata licenziata dopo aver dato del “tu” a una socia. La donna, che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi, è stata licenziata in tronco la scorsa estate dopo un alterco con una socia di uno dei club più esclusivi della Capitale. La donna ha deciso di impugnare il licenziamento rivolgendosi all’avvocato Francesco Bronzini, esperto in materia, con la causa che ora approderà al giudice del lavoro. Secondo la versione del Circolo, l’addetta alle pulizie si sarebbe rivolta alla donna, una manager, in una sola occasione dandole del “tu”, le avrebbe chiesto se fosse socia del club, e, infine, le avrebbe lanciato addosso un asciugamano mentre la donna era distesa sul lettino con il pancione. 🔗 Leggi su Tpi.it
Approfondisci con queste news
Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale Vai su X
Urgente! Cerchiamo addetta pulizie asilo di Polpet per sostituzione malattia. Dal 3 dicembre... Se interessati chiamare lo 0437.99342 da lunedì mattina. - facebook.com Vai su Facebook
Addetta alle pulizie dà del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma: il club la licenzia, lei lo trascina in tribunale - È successo a una donna che da quasi vent’anni si occupava di pulire spogliatoi, sistemare il bordo piscina e preparare eventi per uno dei club più esclusivi della Capitale ... Come scrive msn.com