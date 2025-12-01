Adani chiama a raccolta quei due bianconeri | Per loro ora è il momento della verità basta sonnecchiare Poi esalta le qualità di Yildiz

Adani analizza il momento bianconero: David e Openda ora devono reagire, Yildiz è un giocatore totale che fa la differenza come Kvara. L’infortunio di  Dusan Vlahovic  contro il  Cagliari  ha aperto una voragine nell’attacco della  Juventus, ma ha anche offerto un’opportunità irripetibile alle sue alternative. Nel corso della trasmissione  La Nuova DS,  Lele Adani  ha analizzato senza filtri la situazione del reparto offensivo bianconero. Secondo l’opinionista, i gol segnati a  Bodo  non bastano: la prestazione opaca offerta dai subentranti contro i sardi (dove  David  e  Openda  non hanno inciso dopo l’uscita del serbo) ha dimostrato che c’è ancora molto da lavorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

