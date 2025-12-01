Adani chiama a raccolta quei due bianconeri | Per loro ora è il momento della verità basta sonnecchiare Poi esalta le qualità di Yildiz

Adani analizza il momento bianconero: David e Openda ora devono reagire, Yildiz è un giocatore totale che fa la differenza come Kvara. L’infortunio di Dusan Vlahovic contro il Cagliari ha aperto una voragine nell’attacco della Juventus, ma ha anche offerto un’opportunità irripetibile alle sue alternative. Nel corso della trasmissione La Nuova DS, Lele Adani ha analizzato senza filtri la situazione del reparto offensivo bianconero. Secondo l’opinionista, i gol segnati a Bodo non bastano: la prestazione opaca offerta dai subentranti contro i sardi (dove David e Openda non hanno inciso dopo l’uscita del serbo) ha dimostrato che c’è ancora molto da lavorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

