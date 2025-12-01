Adamant una stagione per consolidarsi in B1 Il sogno? Un posto play in

Una stagione forse di transizione, sicuramente di consolidamento in una categoria – la B Nazionale – conquistata meritatamente sul campo lo scorso giugno. L’Adamant si è presentata ai nastri di partenza del nuovo campionato sulle ali dell’entusiasmo maturato dopo la promozione del 4 giugno, centrata alla Bondi Arena davanti a più di tremila persone sugli spalti; una serata d’altri tempi, che ha ricordato i fasti della Serie A, con un palazzetto stracolmo di gente e passione a spingere i biancazzurri verso l’ambito salto. Dei playoff dominati, con sei vittorie su altrettante gare disputate, hanno trascinato la Ferrara del basket fuori dalle sabbie mobili della B interregionale, riportandola in un campionato nazionale, una B1 che l’Adamant sta affrontando con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, ma senza nascondere le proprie ambizioni a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

