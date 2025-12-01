Adamant una stagione per consolidarsi in B1 Il sogno? Un posto play in
Una stagione forse di transizione, sicuramente di consolidamento in una categoria – la B Nazionale – conquistata meritatamente sul campo lo scorso giugno. L’Adamant si è presentata ai nastri di partenza del nuovo campionato sulle ali dell’entusiasmo maturato dopo la promozione del 4 giugno, centrata alla Bondi Arena davanti a più di tremila persone sugli spalti; una serata d’altri tempi, che ha ricordato i fasti della Serie A, con un palazzetto stracolmo di gente e passione a spingere i biancazzurri verso l’ambito salto. Dei playoff dominati, con sei vittorie su altrettante gare disputate, hanno trascinato la Ferrara del basket fuori dalle sabbie mobili della B interregionale, riportandola in un campionato nazionale, una B1 che l’Adamant sta affrontando con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, ma senza nascondere le proprie ambizioni a medio-lungo termine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
I BIGLIETTI Sono in vendita i tagliandi per assistere al settimo match casalingo del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata in questa stagione 2025/26. In occasione della quattordicesima giornata del girone B di Serie B Nazionale, il Dany Basket - facebook.com Vai su Facebook
Adamant, una stagione per consolidarsi in B1. Il sogno? Un posto play in - Una stagione forse di transizione, sicuramente di consolidamento in una categoria – la B Nazionale – conquistata meritatamente sul ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Adamant: Conferme e Mercato per la Nuova Stagione con Giovanni Benedetto - Da ieri sera, con l’ultimo saluto della squadra ai tifosi al palasport, è ufficiale il rompete le righe e cala così il sipario su questa stagione appassionante. Riporta ilrestodelcarlino.it