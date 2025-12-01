L’evento svoltosi lo scorso 25 novembre ed organizzato da SACE, dal titolo “Acquisti strategici e competitività industriale: il ruolo di SACE al fianco delle imprese”, ha rappresentato un’occasione importante per le imprese italiane per focalizzare l’accento sulle sfide globali e, contestualmente, sulle soluzioni concrete da adottare per migliorare la competitività nell’attuale contesto economico e geo-politico. La manifestazione ha visto la partecipazione sia di imprenditori che di rappresentanti istituzionali, offrendo una panoramica approfondita sulle opportunità di supporto messe a disposizione da SACE per rafforzare la presenza delle aziende italiane nei mercati internazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Acquisti strategici e competitività: SACE al fianco delle imprese italiane