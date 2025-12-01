Acilia il proprietario di casa muore e gli sciacalli tentano il furto

X Municipio, 1 dicembre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno arrestato tre italiani di 69, 52 e 46 anni, gravemente indiziati di furto in abitazione. A mettere in allarme i Carabinieri è stata la chiamata di un passante che ha udito forti rumori provenire dall’abitazione e ha prontamente allertato il 112. La pattuglia della Stazione Carabinieri di Acilia, intervenuta con immediatezza, ha sorpreso i tre uomini ancora all’interno della casa, dove si erano introdotti pochi istanti prima, dopo aver infranto una finestra al piano terra. L’immobile, rimasto disabitato dopo la recente scomparsa del proprietario, si presentava come un obiettivo facile per i malintenzionati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

